「トランプ大統領はこれ以上軍事力を使いたくなく、戦争を終わらせることを決めたようだ。彼は米国が軍事的に全てを達成したと考えており、ますます支持を失う戦争から抜け出したがっている」。米オンラインメディアのアクシオスなどが21日にトランプ大統領の側近の話として伝えた内容だ。実際にトランプ大統領はこの日イランとの2回目の終戦交渉が失敗に終わると、当初明らかにした攻撃再開の代わりに停戦期間を一方的に延長した