アメリカのトランプ大統領が出席していた晩さん会で25日、男が発砲し、トランプ大統領は会場から退避させられました。男の身柄は拘束され、トランプ大統領にけがはありませんでした。現場からFNNワシントン支局・千田淳一支局長が中継でお伝えします。ホテルで開催されていたホワイトハウス特派員晩さん会でトランプ氏が歓談していたところ、会場に発砲音が響き渡りました。トランプ氏とメラニア夫人はその後、シークレットサービ