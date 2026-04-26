◇出場選手登録【巨人】吉川尚輝内野手【広島】常広羽也斗投手、栗林良吏投手【ソフトバンク】前田悠伍投手【ロッテ】小野郁投手◇同抹消【阪神】岩貞祐太投手【DeNA】片山皓心投手【巨人】マタ投手、石塚裕惺内野手【ソフトバンク】鈴木豪太投手【ロッテ】種市篤暉投手※吉川尚輝は脳振盪特例の代替指名選手。石塚裕惺は4月21日に代替指名選手として登録されたが、吉川が新たな代替指名選手として登録されたため、通常の出場選手