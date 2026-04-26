最大12連休となる2026年のゴールデンウィーク。成田空港では、朝早くから海外へ向かう旅行客が詰めかけ、早くも出国のピークを迎えています。成田空港の国際線出発ロビーは、ゴールデンウィークを海外で過ごす人たちで朝から混雑しました。海外に行く旅行客は「南国の雰囲気でゆっくり過ごしたい、ビーチとかで」「（Q. 円安の影響は？）意識的に日本での生活でお金を削って、タイの資金に充てられるようにというのを考えてやって