NPB（日本野球機構）は26日の公示を発表。DeNAは片山皓心投手を抹消しました。2025年ドラフト4位で入団した片山投手は、前日25日に巨人戦にプロ初先発、初登板。2回2/3を投げ、7失点で黒星を喫し、苦いデビュー戦となりました。