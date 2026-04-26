その名も「厚木環状3号」神奈川県厚木市の山間部で、完成に近い域まで出来上がっている新しい道路があります。途中にトンネルを含む4車線幅の道路が山間部を貫いており、沿道では未供用にもかかわらず大きな物流施設の建設も進んでいます。どのような道路なのでしょうか。【妙に立派な道…！】これが「厚木環状3号線」です！（地図／写真26枚）この道路は市道「厚木環状3号線」。小田急線の愛甲石田駅方面から、市北西部の山間