犬にとって『超危険な場所』５選 犬にとって危険な場所は、屋外にも家の中にも存在します。それぞれの場所にはどのようなリスクが潜んでいるのか把握し、飼い主は愛犬の安全を守れるように対策しましょう。 1.キッチン キッチンには、犬にとって危険なものがたくさんあります。たとえば、刃物や洗剤、コンロ、犬にとって中毒症状を引き起こす食べ物など、うっかり危険な行為をしてしまえば、愛犬が食中毒を引き起こし