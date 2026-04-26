【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】春のファッションを格上げするバッグとシューズ。そこで人気セレクトショップ4店に、それぞれの最新トレンドと今季注目アイテムを聞いた。使い勝手とスタイルを両立した、大人に最適なアイテムが勢揃い！＊＊＊【BEAMS】キャッシュレス化によって身軽なスタイルが定着したことから、バッグはミニショルダーが人気です。また、利便性の高いバックパックも侮れません。シューズ