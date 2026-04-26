佐々木朗希が今季初勝利を手にした(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月25日、本拠地で行われたカブス戦に12−4で勝利。先発の佐々木朗希は5回99球を投げて7安打4失点5奪三振という内容だった。佐々木は味方の大量援護もあり、今季初勝利を手にした。【動画】158キロを打ち返される！佐々木朗希が鈴木誠也に先制ソロを浴びるシーン佐々木は2回に鈴木誠也に158キロの直球を左中間へ運ばれ、先制を許すと、3回にはマイケル・