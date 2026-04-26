ナインティナインの岡村隆史さんは4月24日、自身のInstagramを更新。お笑いタレント・今田耕司さんの還暦祝いでの集合ショットを披露しました。【写真】ナイナイ岡村、今田耕司の還暦パーティーショット「日本で1番若々しい還暦かもですね」岡村さんは「60 今田さんの還暦祝い おめでとうございます」とつづり、1枚の写真を投稿。3月13日に60歳の誕生日を迎え、赤いちゃんちゃんこ姿の今田耕司さんを中心に、岡村さんや出川哲朗さ