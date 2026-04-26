粘りの投球で何とか白星を手繰り寄せた佐々木(C)Getty Imagesもがきながらのマウンドだった。現地時間4月25日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地でのカブス戦に先発登板。6回途中（99球）を投げ、被安打7、四死球2、4失点で降板。今季初勝利こそ飾ったが、自己ワーストなる3被弾を食らうなど芳しい内容ではなかった。【動画】158キロを打ち返される！佐々木朗希が鈴木誠也に先制ソロを浴びるシーン投球の生命線である“真っす