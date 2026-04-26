プロ野球・広島は26日、常廣羽也斗投手と栗林良吏投手を1軍登録しました。今季初昇格の常廣投手はファームで6試合登板、6イニング投げ1セーブ、防御率は4.50をマークしました。栗林投手は今季先発として3試合に登板し2勝0敗、防御率は1.16。この日の阪神戦で予告先発となっています。