プロ野球・西武は26日、佐藤爽投手と支配下契約を決定し、本人へ25日に伝達したことを発表しました。佐藤投手は札幌山の手高校から星槎道都大学を経て、2024年ドラフト育成4位で西武に入団しました。今季23歳で2年目を迎えた佐藤投手はコントロールが武器の技巧派左腕。ファームでは直近の24日、DeNA戦で5回69球を投げ、3安打6奪三振無失点の内容。ここまで5試合に登板し3勝0敗、26.1回を投げ、21奪三振、与四球5、4失点で防御率は