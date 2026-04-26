◇ナ・リーグフィリーズ8−5ブレーブス（2026年4月25日アトランタ）フィリーズは25日（日本時間26日）、敵地でのブレーブス戦に延長戦の末、勝利。連敗を10で止めた。初回、ガルシアの適時三塁打で先制も試合はシーソーゲームとなり、3−4の8回に無視三塁からハーパーの中犠飛で同点に。4−4のまま、試合は延長戦に突入した。延長10回、無死二塁から始まるタイブレークでハーパーが無死満塁から2点打を放って勝ち越す