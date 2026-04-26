俳優の一ノ瀬颯さんが、書籍『一ノ瀬颯「いちのせかい」』発売記念イベントを行いました。【写真を見る】【 一ノ瀬颯 】王様のブランチ卒業から一夜明け「かけがえのない存在だった」「ビッグになって恩返ししたい」想い語る本作は、一ノ瀬さんが役者としての引き出しを増やすために様々なチャレンジをしていく、ムック「BoyAge」内での連載を書籍化したもの。書籍化にあたり、一ノ瀬さんはシンガポールで「バーテンダー」「