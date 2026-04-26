藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が挑戦者・糸谷哲郎九段（37）に先勝して迎えた第84期名人戦7番勝負第2局は26日午前9時、青森市「ホテル青森」で2日目が指し継がれ、先手・藤井の封じ手は5筋への銀取りの打ち歩だった。その後、藤井角と銀桂による交換が起き、昼食休憩までに進んだ52手目の局面は駒の損得がなくなっている。ただ、藤井の高飛車は右辺で攻めの主軸として働き、手番も藤井。有利な情勢で午後の戦いに入ると見