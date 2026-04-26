千葉県習志野市で、酒に酔った状態で車を運転し歩行者をはねて、そのまま逃走したとして、24歳の男が逮捕されました。危険運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、自称・千葉県八千代市の会社員、川越盛斗容疑者（24）です。川越容疑者はきのう午前2時すぎ、習志野市の県道で、酒に酔った状態で車を運転し対向車線に飛び出して、38歳の男性をはねて重傷を負わせ、現場から逃げた疑いがもたれています。川越容疑者の車のドライブレコ