発生から5日目を迎えた岩手県大槌町の山林火災は、きょうも町の中心部から煙が立ち上るのが見え、住民は心配そうに見つめています。私が今いるのは大槌町の中心部ですが、きのうはここからも大きな火柱が上がるのが見えました。きょうはこの時間、炎が上がるのは確認できませんが、依然、斜面からはもうもうと煙が立ち上っています。御箱崎釣具店大羽美年さん「目と鼻の先に火や煙が見えて恐怖心がある」避難指示エリアの外側に