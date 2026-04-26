※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。©2025 FOCUS FEATURES LLC.文豪ウィリアム・シェイクスピアが18歳の若さで結婚した8歳年上の妻、アン（アグネス）・ハサウェイ。年齢差ゆえ？ 悪妻説が根強い彼女のイメージを覆した小説が『ハムネット』だ。史実を大胆に再解釈し、英女性小説賞や全米批評家協会賞に輝くその傑作を、『ノマドランド』のオスカー監督クロエ・ジャオが映画化。16世紀のイギリス