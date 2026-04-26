高校生の子どもが東京の大学へ進学したいと考えたとき、多くの家庭で気になるのが「毎月の仕送りはいくら必要なのか」という点です。 東京は家賃や生活費が高いイメージがあり、どれくらい準備すればよいのか不安に感じる方も多いでしょう。仕送り額は家庭の状況や住むエリア、生活スタイルによって変わりますが、目安を知っておくことで現実的な資金計画が立てやすくなります。 この記事では、東京で一人暮ら