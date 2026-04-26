「同期が毎月3万円を投資に回している」と聞くと、自分は何もしていないことに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。近年はNISAの拡充や老後資金への関心の高まりもあり、「投資をするのが当たり前」という空気も広がりつつあります。 しかし実際のところ、投資をしていない人は本当に少数派なのでしょうか。本記事では、現在の投資事情と投資をしていない人の割合、そしてこれからどう考えていくべきかについて分か