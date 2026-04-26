吉田正尚外野手（３２）が所属する名門・レッドソックスが大激震だ。成績不振によりアレックス・コーラ監督（５０）を解任したことが２５日（日本時間２６日）、米メディアで報じられた。ピーター・ファッツェ打撃コーチ（３８）、カイル・ハドソン三塁コーチ（３９）、ラモン・バスケスベンチコーチ（４９）ら５人のコーチ陣も解任された。レッドソックスはここまで１０勝１７敗でア・リーグ東地区最下位に低迷。ただ、この日