お金が貯まる人と貯まらない人の違いは何か。お片づけ習慣化コンサルタントの西〓彩智さんは「お金が貯まらない人の家のキッチンは余白がなく、とにかくものがいっぱい。どこに何があるのか把握できておらず、管理が全く行き届いていない。特にGWでのおでかけ時の買い物には注意が必要で、旅前には必ずキッチンをチェックしてほしい」という――。※本稿は、西〓彩智『貯まる片づけ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです