米プロアメリカンフットボール・ＮＦＬ入りを目指すハワイ大で全米トップの成績を残したキッカー・松澤寛政（２７）に朗報が舞い込んだ。ＮＦＬのドラフトで日本選手初指名とはならなかったが、ハワイ大のＸ（旧ツイッター）は松澤がドラフト外新人として、レイダースと契約したと発表。今後はキャンプなどに参加し、開幕ロースター（登録枠）を争う見込みだ。松澤に関するニュースはハワイ内でも拡散されている。地元紙「ホ