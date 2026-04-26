女優キム・テヒが、時間が止まったかのような美貌を披露した。去る4月25日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』の終盤に次回予告が公開された。【写真】キム・テヒ、“不意打ちショット”も国宝級次回の主人公は、メイクアップアーティストのジョン・センムル。彼女のもとを訪ねたのは、キム・テヒだった。キム・テヒは、ピンクのセットアップを身に纏って登場し、変わらぬ女神のような美しさを見せた。