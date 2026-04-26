【モデルプレス＝2026/04/26】女優の小西桜子が4月24日、自身のInstagramを更新。絵日記の写真を投稿し反響を呼んでいる。【写真】27歳美人女優「いつか個展開いてほしい」プロ級クオリティの絵日記◆小西桜子、高クオリティの絵日記披露小西は「えにっき続いてる」とつづり、写真を複数枚投稿。1日の出来事やロケでのエピソードなどを添え、自身が描いたイラストを公開している。女の子のイラストやピンクの花のイラストなど、儚