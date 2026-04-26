お笑いタレントの原口あきまさが２５日までに自身のＳＮＳを更新。妻でタレントの福下恵美の誕生日を祝福した。原口はインスタグラムに「嫁ちゃんの誕生日！歯ッピ〜歯〜スＤＡＹ！！」と書き出し、「祝う為、ランチ行きたい場所、食べたい物、何が良いか聞いたら、自分で既に予約してました笑サプライズケーキも 美味しかったね感謝」とつづり、サプライズケーキを２人で囲む様子や、料理に舌鼓（したづつみ）を打つ福下