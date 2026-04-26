◆ファーム・リーグ中日―巨人（２６日・ナゴヤ球場）巨人は２６日、ファームリーグ・中日戦のスタメンを発表した。先発は戸郷翔征投手。前回登板となった１９日の楽天戦（ジャイアンツタウンスタジアム）では７回３失点。この日は打席にも立つ予定となっている。１軍は２８日から９連戦が組まれており、結果次第では１軍復帰の可能性もある。打線は丸佳浩外野手、中山礼都外野手の１、２番。４番には打撃好調の三塚琉生外