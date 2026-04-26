◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人吉川尚輝内野手▽広島常広羽也斗投手▽広島栗林良吏投手【出場選手登録抹消】▽阪神岩貞祐太投手▽ＤｅＮＡ片山皓心投手▽巨人マタ投手▽巨人石塚裕惺内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク前田悠伍投手▽ロッテ小野郁投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク鈴木豪太投手▽ロッテ種市篤暉投手