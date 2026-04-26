◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が２６日、日本ハム戦前に球団イベント「あなたの夢叶えますｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＢｓ選手会」に参加した。ファンの夢を選手会が選び、球団が夢をかなえるお手伝いをする企画。助っ人右腕とカルタで対決したいという幼い兄弟の要望に応えた。この日は球団が２５年に発売したグッズ「真夏の常熱バファロー