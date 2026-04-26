普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「商人」はなんて読む？「商人」という漢字を見たことはありますか？一般的に「しょうにん」と読みますが、別の読み方を知っている人は少ないのではないでしょうか。いったい、「商人」はなんと読むのでし