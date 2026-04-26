ビー・エム・ダブリュー 5シリーズ 540i（E34）｜BMW 5Series 540i（1994） 高級ヘリテージカーが並ぶ中、アンダー500万円のクルマを見つけたい！ オートモービルカウンシル2026で販売されていた車両の中で、最高価格となっていたのは「デルタ クラシックス」（大阪府吹田市）が販売していた1964年式「ポルシェ904-8」。その名の通りリアに搭載するエンジンは、通常の2.0L4気筒