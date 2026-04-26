◇ナ・リーグカブス4−12ドジャース（2026年4月25日ロサンゼルス）カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で相手先発・佐々木朗希投手（24）から4号先制アーチを放つなど、今季2度目の1試合3安打を記録。状態の良さにクレイグ・カウンセル監督も安堵した。2回1死の第1打席で相手先発・佐々木朗希に対し2ボール2ストライクからの5球目、98・5マイ