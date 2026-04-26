将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負は4月26日、青森市の「ホテル青森」で第2局の2日目が行われている。注目の一戦は、藤井名人がリード。シリーズ2勝目に向けてこのまま突き進むのか、糸谷九段が踏ん張って流れを引き戻すのか。今後の展開から目が離せない。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第2局（生中継中）藤井名人の封じ手開封から再開された第