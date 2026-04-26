◇ナ・リーグドジャース12―4カブス（2026年4月25日ドジャースタジアム）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発し、5回0/3を7安打4失点で今季初勝利を挙げた。今季5試合目のマウンドは、自身の首振り人形が配布されたボブルヘッドデー。試合後、ボブルヘッド人形について報道陣に問われると「集めています」と告白。自身の人形の出来については「うーん…もうちょっ