【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 ナンシー（日本時間4月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】SNS悲鳴…痛恨イエローの瞬間スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、アグレッシブなディフェンスからイエローカードを受けた。自身のミスを取り返そうとしたプレーにファンからは悲鳴が上がっている。昇格争い中の5位スタッド・ランスは日本時間4月25日、15位のナンシーとホームで対戦。中村は3トッ