朝一番のメールチェックでタスクに翻弄され、昼食後の眠気に襲われ、夕方には燃え尽きてしまう――。そんな「時間に追われる日々」から脱出する鍵は、単なる時間管理術ではなく、脳のエネルギーである「認知資源」をいかに采配するかにあります。米国のメガバンクで管理職を務め、激務の傍らハーバード大学のエクステンション・スクールで認知神経科学を学んだエグゼクティブコーチの吉川ゆり氏は、集中力こそが「よりよい人生を生