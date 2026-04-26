入社後3カ月以内の退職経験者の約3人に1人が次の職場も「1週間以内に退職」――そんな調査結果がレバレジーズ株式会社（東京都渋谷区）が運営する若手特化の就職・転職支援サービス『ハタラクティブ』が実施した「キャリア観」に関する実態調査でわかりました。入社3カ月以内の「スピード退職」のきっかけとなった違和感にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】スピード退職（検討）をするきっかけとなった「違