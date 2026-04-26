4月26日（日）夜6時30分から、「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（MC：藤本美貴）のレギュラー放送がスタート！【動画】「世界の給与明細」過去回誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査し、その国独自の文化や今を見る新感覚のお金バラエティー。これまで特番として2回放送され、待望のレギュラー化第1弾では、「高福祉・高負担でも幸せ」というノルウェーの給与明細や子どもが1日8万円稼ぐ高額バイト、グリ