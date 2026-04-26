みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第7話心の傷……いつまで？【ハルコの気持ち】【編集部コメント】5人分の家事……ハルコさんただひとりで1年も頑張りぬいたのですね。娘や孫を想う気持ちだけでここまでやってきたのですから立派なものです。そしてあ