九州や四国は雨で、激しく降る所があるでしょう。中国や近畿・東海は、午後は次第に雨が降る見込みです。関東から北海道は、日中は晴れるでしょう。沖縄は、雨が次第にやむ見込みです。広島県は南部・北部ともくもりで、昼過ぎから雨でしょう。降水確率正午から午後6時まで南部で90％・北部で80％、午後6時から深夜0時まで南部で100％・北部で90％