県内12か所の児童養護施設などにきのう（25日）台湾からパイナップルが贈られました。このうち児童養護施設「防府海北園」にはパイナップル14個が贈られました。贈ったのは、台湾の国会議員にあたる立法委員の郭 国文さんと政務顧問の野崎 孝男さんの2人で2人に代わり株式会社丸久の宇佐川浩之 副社長がパイナップルを届けました。丸久では山口県と台湾の交流を目的に3年前からパイナップルを輸入販売しています。今回贈られたパイ