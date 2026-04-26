25日夜、薩摩川内市で住宅1棟を全焼する火事があり、煙を吸った住人の男性が病院に搬送されました。火事があったのは、薩摩川内市東郷町 斧渕の住宅です。警察によりますと25日夜11時ごろ、「リビングが燃えている」と住人の男性から消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、尾付野 芳久さん(50)の木造2階建て住宅1棟を全焼しました。尾付野さんはひとり暮らしで、出火当時は外出していて、帰宅