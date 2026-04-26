2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回は昨年メジャー優勝した山下美夢有のスイングについて聞いた。【連続写真】「胸の回転とクラブスピードの同調に注目！」 山下美夢有のドライバースイング◇◇◇今回は山下プロの強さについて、少し解説してみたいと思います。まず終始スイングも顔色も変えずに戦い続けたメ