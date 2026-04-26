＜シェブロン選手権3日目◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞風が吹く中でプレーした2日目は、ホールアウト時点でトータル2オーバー・70位台とカットライン圏外にいた。「祈ります」。そんな想いが届き、古江彩佳は週末をプレーすることができた。そして3日目は「69」と、ようやく60台も出た。「いいラウンドができた。よしかなと思う。できることを目指して、という感じでスタートして、それがう