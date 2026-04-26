NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。巨人は前日先発のマタ投手と、下半身のコンディション不良が明らかとなった石塚裕惺選手を抹消し、吉川尚輝選手を今季初昇格としました。マタ投手は前日25日のDeNA戦に先発登板。2回まではヒットをわずか1本に抑える上々の立ち上がりとしていましたが、3回に突如崩れ1アウト満塁のピンチを招きました。その後は2度の押し出しで2失点。2アウトでの途中降板となっていました。また、石塚選手は