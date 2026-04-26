NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表。阪神は岩貞祐太投手の出場選手登録を抹消しました。13年目の岩貞投手は、4月14日に今季初昇格。21日DeNA戦では、9-11と2点ビハインドの8回1死1・3塁からマウンドに上がりましたが、2本のタイムリーや味方の失策も絡み失点を重ね、チームは計16失点の大敗を喫しました。今季はその1試合の登板で防御率13.50となっています。