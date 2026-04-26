◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)カブスの鈴木誠也選手がドジャース先発・佐々木朗希投手から先制の第4号ソロを含む、3安打の活躍を見せました。「5番・ライト」で先発した鈴木選手は2回1アウトの第1打席で佐々木投手の5球目、98.5マイル(約158.5km)の高めのストレートを左中間へはじき返すと、打球はスタンドへ飛び込む先制ホームランとなりました。22日から24日にかけて3試合連続ホームランと