和歌山市の漁港では、地元の海産物などを使った約３０種類の丼の味を楽しむことができるイベントが開かれています。 水揚げされた天然のタイにタチウオなど、新鮮な海の幸が並びます。 和歌山市の和歌浦漁港では、毎年ゴールデンウィークに合わせて地元の海産物を使った「丼まつり」を開催しています。 海鮮丼や天丼など約３０種類が並ぶなかで特に人気なのが、和歌浦漁港特産の「わかしらす丼」。透き通