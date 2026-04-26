「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は六回途中４失点と苦しみながらも、打線の大量援護に助けられて今季初勝利。試合後は「助けられて勝てたかなと思います」と語った。二回に鈴木に先制ソロを浴び、四回にもソロを被弾。五回にも一発を浴び、ロバーツ監督がベンチで思わず「ワオ」とつぶやいた。自己ワーストの３被弾について「投げきれたボールを打たれたシーンもありました